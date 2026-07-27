Клычков поручил довести иммунизацию орловцев от гриппа до 60%

27.7.2026 | 14:05 Медицина, Новости

Тема обсуждалась на сегодняшнем совещании в администрации Орловской области.

Фото: Администрация Орла

«В текущем году показатель охвата иммунизации должен составить не менее 60 процентов жителей региона», – заявил губернатор.

По его словам, в 2025 иммунизация против гриппа охватила около половины жителей нашей области. Это снизило заболеваемость примерно в пять раз.

В то же время пресс-служба губернатора и правительства области сообщает, что пока что на территорию Орловской области планируется поставка 350 тысяч доз препаратов для вакцинации. Это позволит привить лишь до 51% орловцев.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2026 год

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