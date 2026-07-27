На Орловщине открыли памятный знак в честь погибшего участника СВО

27.7.2026 | 11:00 Новости, СВО

Его установили в Глазуновском районе в деревне Ловчиково.

Фото: vk.ru/klychkov_andrey_official

Знак находится на местной Аллее памяти. Он установлен в память об Андрее Артёмове, местном уроженце, который погиб на СВО при выполнении боевых задач.

Известно, что Артёмов проходил срочную службу в вооружённых силах, а затем подписал контракт с Министерством обороны России.

Орловец отправился на СВО в 2022 году осенью. Служил в мотострелковом подразделении. Посмертно Андрея Артёмова отметили орденом Мужества.

Памятный знак открыли в рамках торжественных мероприятий, посвящённых очередной годовщине освобождения Глазуновского района от фашистов. В открытии участвовал губернатор Андрей Клычков, первый заместитель спикера областного парламента Михаил Вдовин и другие официальные лица, а также местные жители.

ИА «Орелград»


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