Налоговые поступления на Орловщине выросли на 3,3 миллиарда рублей

В среднем в регионе собирают более 5 миллиардов налогов ежемесячно.

За шесть месяцев 2026 года в Орловской области собрано около 32,5 миллиарда рублей налогов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем платежей увеличился на 11,2 процента, или на 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области.

По данным ведомства, поступления в федеральный бюджет в первой половине текущего года превысили 10,9 миллиарда рублей, и это на 17,3 процента выше уровня января-июня 2025 года. В территориальный бюджет за тот же период времени было собрано около 21,6 миллиарда рублей, что на 8,4 процента превысило прошлогодний показатель. В областной бюджет из них было направлено более 17,4 миллиарда рублей, а рост к аналогичному периоду прошлого года в данном случае составил 9,2 процента.

Кроме того, налоговая служба по-прежнему выступает в роли главного администратора доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. И в этом качестве налоговики собрали на территории Орловской области около 18,9 миллиарда рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование. По сравнению с первым полугодием 2025 года показатель увеличился на 11,4 процента, или на 1,9 миллиарда рублей.

Налоговики также напомнили о том, что с 1 августа упрощается порядок получения налоговых уведомлений через единый портал госуслуг. Соответствующие изменения регламентированы Федеральным законом № 425-ФЗ. Теперь налоговые уведомления будут передаваться через личный кабинет на ЕПГУ всем зарегистрированным налогоплательщикам автоматически.

Больше не требуется предварительно подавать уведомление о необходимости получения документов, содержащих налоговую тайну. Исключение сделано на случай, если гражданин подал через портал отказ от получения документов. В таком случае уведомления будут приходить по почте или через личный кабинет налогоплательщика. Как и прежде, можно обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ и получить уведомление на бумаге в течение пяти рабочих дней.

ИА “Орелград”