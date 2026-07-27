Пункт весогабаритного контроля снизил число грузовиков-нарушителей в четыре раза

27.7.2026 | 11:36 Новости, Транспорт

В Орловской области запланировано несколько точек проверки.

В текущем году  завершается устройство  автоматического пункта  весогабаритного контроля  на трассе «Змеевка – Глазуновка – Тросна», начатого в 2025 году. Об этом сообщил на совещании 27 июля член правительства Орловской области Алексей Субботин.

Чиновник напомнил, что в декабре прошлого года на территории Мценского района был введен в эксплуатацию первый АПВГК. В ходе тестового периода, с 3 декабря по 26 марта, проходившего без вынесения административных постановлений, система зафиксировала 967 нарушений. В среднем это порядка 240 проездов ежемесячно. С 27 марта комплекс переведен в продуктивный режим: нарушения начали передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора для привлечение к ответственности. За период с 27 марта по 20 июля было выявлено 246 нарушений. В среднем 61 случай в месяц. Предполагаемая сумма штрафов приближается к 7,5 миллиона рублей.

«Анализ подтверждает высокую эффективность работы автоматизированных постов весогабаритного контроля, общее число нарушений сократилось почти в четыре раза», – подчеркнул Алексей Субботин.

ИА “Орелград”


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