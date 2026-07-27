Путин объявил благодарность Зюганову

Это произошло сегодня на встрече президента России с депутатами Госдумы восьмого созыва.

Мероприятие прошло в Кремле, сообщает «РИА Новости».

Сегодня восьмой созыв Госдумы завершил свою работу. В нём Орловскую область (и партию «Единая Россия») представляла Ольга Пилипенко.

После состоялась встреча в Кремле. На ней Владимир Путин обсудил с депутатами результаты их пятилетней деятельности. Депутатам вручили государственные награды.

Также президент России объявил благодарности и вручил почётные грамоты лидерам всех пяти фракций. В числе прочих таким образом был отмечен лидер КПРФ, почётный гражданин Орловской области и Орла Геннадий Зюганов.

ИА «Орелград»