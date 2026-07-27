Орловцам станет проще приобретать оружие

Росгвардейцы рассказали об упрощении правил покупки нарезного оружия.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области проинформировали жителей региона об изменениях в законодательстве, регулирующем оборот оружия. Так, в ведомстве сообщили, что Федеральный закон № 236-ФЗ, подписанный 4 июля, вносит послабления для охотников, спортсменов, производителей оружия и организаций, охраняющих важные объекты.

Прежде всего, речь идет об упрощении процедуры приобретения охотничьего оружия с нарезным стволом. Теперь для этого требуется лишь три года непрерывного владения гладкоствольным оружием вместо прежних пяти лет. Право на покупку нарезного оружия делегировано также владельцам наградного оружия и гражданам, владеющим спортивным короткоствольным оружием, полученным взамен наградного. Для охоты с таким оружием необходим охотничий билет.

Закон разрешает установку прицелов и прицельных комплексов ночного видения на гражданское и служебное оружие. Ранее это было запрещено, но теперь запрет снят. Однако запрет на установку и продажу приспособлений для бесшумной стрельбы остался в силе. Также внесены изменения в правила оборота пневматического оружия. Теперь для охоты разрешается использовать модели с дульной энергией более 25 джоулей. Их покупка возможна по лицензии, при этом введены ограничения: один человек может иметь не более пяти единиц такого оружия.

Владельцам охотничьего и спортивного оружия новый закон разрешил продавать сменные и вкладные стволы в установленном порядке. Сокращен список оружия, подлежащего контрольному отстрелу для федеральной пулегильзотеки. Обязательная процедура сохранена только для нового нарезного оружия, произведенного для продажи в России, а также для оружия, приобретенного гражданами за границей, перед его регистрацией. Уточнен и срок медицинского освидетельствования на право владения оружием, отсчет теперь ведется со дня получения заключения об отсутствии противопоказаний.

Отметим, что на период специальной военной операции организациям, выполняющим специальные задачи, разрешено временно хранить оружие и боеприпасы в оборудованных помещениях на критически важных объектах. Но там обязательными являются круглосуточная вооруженная охрана, сохранность вооружения и ограничение доступа посторонних. Новый закон также допускает, что ранее запланированные к уничтожению оружие и боеприпасы теперь могут передаваться в собственность Российской Федерации, а государство, в свою очередь, вправе передавать его государственным же военизированным структурам.

Основная часть закона вступила в силу после официального опубликования, но некоторые положения начнут действовать с 2 января 2027 года, уточнили в Управлении Росгвардии Орловской области. Кстати, сотрудники ведомства готовы проконсультировать орловцев по вопросам применения новых норм при личном обращении или по телефонам. По данным ведомства, на сегодняшний день под надзором росгвардейцев в Орловской области находится свыше 18 тысяч владельцев оружия, в пользовании которых имеется более 33 тысяч единиц оружия.

ИА “Орелград”