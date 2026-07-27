В Орловской области ускорился переход на 5G-смартфоны

27.7.2026 | 12:54 Новости компаний, Рекомендуем

Интерес орловцев к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает увеличиваться. В регионе наблюдается активная динамика перехода на такие устройства — рост составил 31% год к году. Об этом сообщили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

Фото: Евгений Поторочин

 Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Орловская область в этом рейтинге опережает Дагестан, Ставропольский край, а также Нижегородскую и Воронежскую области.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, в сети МегаФона самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo – количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети МегаФона и Yota стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note 15 Pro на 512 ГБ в ценовом сегменте – от 26 до 52 тысяч рублей.

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