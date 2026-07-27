В Орле овощи и ягоды проверили на наличие яиц гельминтов

Орловская лаборатория провела полторы сотни исследований за полгода.

Специалисты отдела бактериологии Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнародовали итоги проведения санитарно-паразитологических исследований овощной и ягодной продукции за первое полугодие 2026 года. Сообщается, что всего за отчетный период времени было проведено 150 исследований на наличие яиц гельминтов, личинок, а также цист (ооцист) кишечных патогенных простейших.

«В ходе проверок анализировались огурцы и томаты закрытого грунта, продовольственный картофель и садовая земляника. По результатам испытаний установлено, что все образцы соответствуют установленным требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. На основании полученных данных оформлены соответствующие протоколы», – пояснили в ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По словам экспертов, свежая растительная продукция полезна для здоровья, но не стоит забывать о том, что она также может стать фактором передачи паразитарных заболеваний. Возбудители попадают на овощи, ягоды и фрукты через загрязненную почву, поливную воду, необеззараженные удобрения. Возможно такое и при несоблюдении санитарно-гигиенических требований во время сбора, транспортировки, хранения и реализации указанной продукции. Именно поэтому санитарно-паразитологический контроль является важной составляющей обеспечения безопасности продовольственной продукции.

Тем временем пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора сообщила, что в Орловской области с начала текущего года выявлено 244 партии семян, реализуемых с нарушением требований к маркировке. Нарушения были выявлены при проведении выездных обследований площадок, реализующих семена овощных культур. В частности, было установлено, что информация на упаковке не соответствует требованиям нормативных документов.

В качестве примера в ведомстве приводят проверку торговой точки индивидуального предпринимателя. Там продавались семь партий семян белокочанной капусты, моркови, репчатого лучка, огурцов, сладкого перца, столовой свеклы и томатов, на упаковке которых, вопреки требованиям закона, не были указаны ботанические наименования растений на латинском языке. Предпринимателю были объявлены предостережения о недопустимости нарушений. Всего с начала года Управлением Россельхознадзора проведено 178 таких контрольных мероприятий, по выявленным нарушениям объявлено 426 предостережений.

ИА “Орелград”