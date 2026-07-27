Жителям Мценска поставили задачи по нормам ГТО

Власти Мценска актуализировали программу развития спорта на три года.

Администрация города Мценска внесла изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта». Ее действие рассчитано на 2027-2029 годы. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 48,8 миллиона рублей. Из них 45 миллионов рублей предусмотрено из федерального бюджета, 3,8 миллиона рублей – из местной казны.

Основной объем финансирования запланирован на 2027 год, когда планируется потратить 46,6 миллиона рублей, из которых 45 миллионов рублей составят указанные выше федеральные средства – направят их на модернизацию футбольного поля во Мценске. В 2028 и 2029 годах на программу ежегодно будет направляться по 1,13 миллиона рублей из городского бюджета.

Главная цель программы заключается в создании условий для развития физической культуры и массового спорта. Среди приоритетных задач местные власти видят повышение мотивации граждан к регулярным занятиям спортом, подготовка детско-юношеского резерва, развитие спортивной инфраструктуры и обеспечение доступности занятий для всех категорий населения. Целевые индикаторы также утверждены документом.

Так, к 2029 году планируется увеличить долю горожан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 60,5 процента от их общего числа. Доля амчан в возрасте от 3 до 29 лет, регулярно занимающихся спортом, должна составить к тому времени 87,4 процента. Показатель обеспеченности населения спортивными сооружениями планируется поднять с 36,6 до 45,8 процента. Также предусмотрено увеличение доли населения, успешно сдавшего нормативы ГТО, с 67,9 до 89 процентов.

Мероприятия программы включают в себя организацию и проведение городских соревнований по различным видам спорта, традиционных турниров с приглашением спортсменов из других регионов, спортивных праздников. Предусмотрено и участие лучших спортсменов Мценска в областных и всероссийских соревнованиях. Развитие спорта среди горожан с ограниченными возможностями здоровья тоже станет одним из приоритетов, причем и для этой группы амчан предусмотрено внедрение и развитие комплекса ГТО.

ИА “Орелград”