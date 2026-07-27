В горпарке Орла заработал аттракцион «Вихрь»

Карусель находилась на плановом ремонте три года.

Работы продлились так долго из-за сложной конструкции аттракциона. Как сообщают «Вести-Орёл», подходящие детали (обвесы) производят только на одном российском заводе, расположенном в Барнауле. Монтаж занял неделю.

«Ежегодно мы проходим все необходимые освидетельствования и получаем допуски к работе», – отметила Анна Чистякова, директор централизованного паркового комплекса города Орла. Она указала, что требования предъявляются не только к состоянию аттракционов, но и к их внешнему виду.

Напомним, что в 2016 году на «Вихре» произошло ЧП. Мужчина, катаясь на аттракционе, получил травмы. Впоследствии он скончался в больнице. В 2021 году суд взыскал с городского парка 300 тысяч рублей моральной компенсации в пользу родственников погибшего.

В 2022 на другом аттракционе погибла несовершеннолетняя.

ИА «Орелград»