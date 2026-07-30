Двое орловцев схлопотали штрафы по 400 тысяч за табак

Они были осуждены за торговлю немаркированными сигаретами.

Вступил в силу приговор Ливенского районного суда, вынесенный двум жителям поселка Долгое. Их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, подсудимые, находящиеся в родстве друг с другом, действуя группой лиц, по предварительному сговору, совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и продажу немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными акцизными марками.

Преступление было совершено в особо крупном размере. Родственники решили подзаработать, и в период с апреля по август 2024 года организовали незаконный бизнес по сбыту контрафактных сигарет. Было установлено, что подсудимые заказывали крупные партии немаркированной табачной продукции через интернет-мессенджеры у неизвестных им поставщиков, оплачивая заказы через мобильное приложение банка. Тем самым соблюдались правила конспирации, ведь подсудимые не знали точно, у кого именно они заказывали продукцию.

Как известно, торговля табачными изделиями в России строго регламентирована. Даже официальные магазины следуют установленным ограничениям. Продавать же немаркированные сигареты в России запрещено. Но дельцы все равно ищут лазейки. В данном случае следствие установило, что нелегальные сигареты доставлялись курьерскими службами и почтой из других регионов. Полученный товар родственники хранили в гараже и арендованном ими помещении магазина, откуда сами на машине развозили товар.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции у них было изъято более 9 тысяч пачек сигарет различных марок. Часть продукции была оклеена акцизными марками Республики Беларусь, часть – поддельными марками РФ, что лишний раз свидетельствует о контрафактном происхождении товара. Среднерыночная стоимость изъятой и проданной продукции составила 1,493 миллиона рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.

В суде подсудимые полностью признали вину. Суд учел их активное способствование раскрытию преступления, признание вины, раскаяние, положительные характеристики и наличие у одного из подсудимых на иждивении малолетнего ребенка. Последний получил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, его подельника оштрафовали на 420 тысяч рублей. В качестве дополнительной меры суд конфисковал в доход государства автомобиль «Lada Largus», на котором подельники перевозили контрафакт.

ИА “Орелград”