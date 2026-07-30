Экс-главе Болхова ужесточили приговор

30.7.2026 | 15:55 Важное, Криминал, Новости

Владимиру Авилову заменили исправительные работы на реальный срок.

«Болховкин луг». Фото: Пресс-служба Совета народных депутатов Орловской области

Приговор пересмотрели в Орловском областном суде.

Ранее районный суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и дал два года исправительных работ. Областная инстанция заменила их на три с половиной года колонии общего режима. Авилова взяли под стражу в здании суда, сообщают «Вести-Орёл».

Также ужесточён приговор другой осуждённой по этому делу — Ирине Казаковой, экс-заместителю Владимира Авилова. Облсуд заменил ей полтора года исправительных работ на два года колонии общего режима.

Напомним, суть дела касалась благоустройства парка «Болховкин луг». Установлено, что теперь уже бывшие чиновники приняли работы, хотя знали, что они выполнены на ненадлежащем уровне, а также не в полном объёме. Ущерб, нанесённый бюджету города, оценили в 11,6 миллиона рублей.

Интересно, что пересмотреть приговор удалось не с первого раза. В минувшем году в областном суде уже слушалось это дело, но тогда здесь лишь уточнили формулировку дополнительного наказания.

ИА «Орелград»


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