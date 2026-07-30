Ещё двое депутатов Горсовета Орла решили идти на повышение

За места в облсовете поборются Сергей Елесин и Игорь Коновалов.

Такая информация содержится на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

Оба кандидата являются депутатами городского парламента на непостоянной основе. Оба выдвинуты «Справедливой Россией» и уже официально зарегистрированы для участия в выборах в облсовет.

В горсовете Елесин представляет округ №19, Коновалов — округ №25. В облсовет они идут по округам №6 и №10 соответственно.

Сейчас в списке депутатов, которые выдвинуты в облсовет по одномандатным округам, 142 фамилии.

ИА «Орелград»