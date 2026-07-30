Новым председателем Совета ИТ-кластера Орловской области стал Денис Цветов

30.7.2026 | 17:17 Новости, Экономика

Его профессиональный стаж в сфере информационных технологий превышает 20 лет.

Центр “Мой бизнес”

Денис Цветов стоял у истоков создания кластера в 2017 году, а его компания все эти годы оставалась активным резидентом объединения. В ближайшее время пройдет встреча с участниками для обсуждения дальнейшего вектора развития. Среди приоритетных задач — налаживание коммуникации с ИТ-кластерами соседних регионов и запуск масштабных межрегиональных проектов, сообщает центр «Мой бизнес».

На сегодняшний день ИТ-кластер Орловской области объединяет более 50 локальных технологических компаний. Среди ключевых задач заявлены помощь местным компаниям в продвижении их решений, запуск новых совместных проектов, а также популяризация технологий и ИТ-образования. Резиденты объединения закрывают широкий спектр цифровых потребностей — от разработки игр, приложений и веб-маркетинга до внедрения сложного делового ПО, автоматизации производственных процессов и построения ИТ-инфраструктуры. Координацию работы кластера осуществляет Центр кластерного и инновационного развития центра «Мой бизнес» Орловской области.

ИА “Орелград”


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