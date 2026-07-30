На Орловщине задолжали деньги «содержателям» федеральных трасс

Организация, которая занимается содержанием таких дорог, нарушила сроки выдачи зарплаты.

Известно, что речь идёт о коммерческой структуре. Зарплату не выдали работникам обособленных подразделений, расположенных не только на Орловщине, но и ещё в пяти субъектах. Долг сформировался в текущем году с апреля по июнь.

В нашей области проверку проводила прокуратура Заводского района Орла. В итоге было возбуждено административное дело. Материалы передали в следственные органы.

В результате комплекса мер прокурорского реагирования около 2400 работников организации получили задержанную зарплату на общую сумму около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»