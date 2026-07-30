На Орловщине задолжали деньги «содержателям» федеральных трасс

30.7.2026 | 13:12 Закон и порядок, Новости

Организация, которая занимается содержанием таких дорог, нарушила сроки выдачи зарплаты.

Фото: ИА “Орелград”

Известно, что речь идёт о коммерческой структуре. Зарплату не выдали работникам обособленных подразделений, расположенных не только на Орловщине, но и ещё в пяти субъектах. Долг сформировался в текущем году с апреля по июнь.

В нашей области проверку проводила прокуратура Заводского района Орла. В итоге было возбуждено административное дело. Материалы передали в следственные органы.

В результате комплекса мер прокурорского реагирования около 2400 работников организации получили задержанную зарплату на общую сумму около 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU