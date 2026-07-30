Орловская прокуратура заявила о заметном снижении преступности

За первую половину текущего года количество преступлений снизилось на 21,9%.

Таков показатель в сравнении со статистикой за аналогичный период 2025-го.

С января по июнь текущего года в регионе зарегистрировано 2875 преступлений. Регистрируется снижение убийств, криминальных эпизодов с причинением тяжкого вреда здоровью, краж, разбоев и грабежей.

Также сразу на 20,1% сократилось количество преступлений, совершённых в общественных местах. На 29,6% – в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

Удалось добиться и снижения фактов дистанционного мошенничества, причём на 34,9%. Однако число таких преступлений всё равно остаётся высоким (555 случаев, то есть в среднем примерно по три за день).

Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»