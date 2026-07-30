Орловец получил шесть лет колонии за гранату, найденную в огороде

Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда в апелляционной инстанции изучила материалы уголовного дела, которое чуть ранее рассмотрел в первой инстанции Покровский районный суд. Последний признал местного жителя виновным в незаконном приобретении и хранении взрывного устройства. В мае этого года подсудимому было назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 40 тысяч рублей.

Суд тогда установил, что в августе 2024 года фигурант в огороде возле своего дома в Покровском районе выкопал из земли ручную противопехотную осколочную оборонительную гранату Ф-1. Несмотря на то, что боеприпас находился в снаряженном состоянии и имел вкрученный запал, орловец принес его домой и спрятал под крышей сарая. Там граната пролежала полтора года, вплоть до 31 января 2026 года, когда ее обнаружили и изъяли сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В суде осужденный свою вину не признал. Он утверждал, что неоднократно сообщал участковым о своей находке и просил изъять гранату, но полицейские якобы никак не реагировали. Однако эта версия была опровергнута показаниями свидетелей, в роли которых выступили сами сотрудники полиции. Они заявили, что никаких сообщений о гранате от данного гражданина им не поступало. А когда оперативники приехали к нему домой, он сначала заявил, что запрещенных предметов у него нет, а после обнаружения боеприпаса закрылся в доме и отказался от общения.

К тому же на стадии предварительного следствия фигурант давал признательные показания. В частности, он рассказал, где и когда нашел гранату, как перенес ее на территорию своего домовладения и почему решил оставить у себя. Эти показания он подтвердил при проверке на месте. Экспертиза же установила, что граната является взрывным устройством и пригодна для производства взрыва. Областной суд, куда с апелляционным представлением обратился прокурор Покровского района, несколько смягчил приговор.

Судебная коллегия посчитала, что суд первой инстанции не учел того, что на стадии предварительного следствия фигурант активно способствовал раскрытию преступления, сообщив ранее неизвестные сотрудникам полиции сведения. Хотя потом он отказался признавать свою вину, судебная коллегия признала помощь следствию смягчающим обстоятельством и снизила наказание до 6 лет лишения свободы. Размер штрафа при этом остался прежним, 40 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИА “Орелград”