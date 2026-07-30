Цветочные композиции украсят центр Орла

30.7.2026 | 17:52 ЖКХ, Новости

Идет активная подготовка к фестивалю “Стрелка”.

Фото: Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла

Почти 300 декоративных вазонов с цветами установят на улице Ленина — от гостиницы «Салют» до ТЦ «Малиновая вода» и Сквера семьи. Яркие цветочные композиции разместятся в емкостях разных форм и цветов, создавая праздничную атмосферу в центре города.

Почти месяц сотрудники тепличного хозяйства МБУ «Спецавтобаза» трудились над созданием этих композиций, сообщили в соцсетях учреждения. При этом работы велись параллельно с другими задачами: украшением мостов кашпо с петуниями, пересадкой цветов на городских клумбах и восстановлением элементов, поврежденных вандалами.

Как отметили в учреждении, для горожан цветочные композиции – это приятный сюрприз и возможность насладиться летней красотой, а для работников «Спецавтобазы»  — это результат ежедневного кропотливого труда.

ИА “Орелград”


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