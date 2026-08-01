Орловцам покажут уникальные работы Леонида Андреева

В Доме Леонида Андреева организуют очередную выставку одного экспоната.

В августе 2026 года Дом Леонида Андреева в Орле в рамках проекта «Выставка одного экспоната» представляет экспозицию «Ожившие сюжеты». Она приурочена к 155-летию со дня рождения писателя, которое отмечается 21 августа. Выставка знакомит посетителей с малоизвестной стороной творчества Леонида Николаевича, а именно с его живописными работами. Об этом сообщили в Орловском объединенном государственном литературном музее И.С. Тургенева.

Как пояснили организаторы, центральное место в экспозиции отдано эскизу «Музыка», изображающему трех фантастических музыкантов. В 1913 году эта работа экспонировалась на петербургской «Выставке независимых художников» и, по отзывам современников, была признана одной из самых удачных. Эскиз служил иллюстрацией к пьесе Андреева «Жизнь человека», в которой автор создал обобщенный образ человеческой судьбы. Драма, написанная в условно-аллегорической манере, стала одним из первых опытов экспрессионистского театра в России, уточнили в музее.

В экспозицию также вошел этюд «Некто в сером», таинственный персонаж из той же пьесы, символизирующий рок и неотвратимость судьбы. Дочь писателя Вера Андреева в своей книге «Дом на Черной речке» вспоминала: «Суровым, осуждающим взглядом он смотрел прямо на меня через красноватое пламя своей свечи… этот тяжелый взгляд притягивает меня, казалось, он хочет что-то сказать».

Но особенный интерес у гостей выставки наверняка вызовет «Портрет Иуды Искариота». Андреев, создавший один из самых пронзительных рассказов о всемирно известном предателе, попытался передать его двойственность не только словом, но и кистью. Контраст между двумя половинами лица героя подчеркивает его внутреннюю борьбу и противоречивость натуры. Этот портрет представлен на выставке из альбома, изданного в Англии в 1989 году Ричардом Дэвисом.

К слову, дом, где сегодня базируется музей, был построен отцом писателя в 1876 году. Здесь прошли детские и юношеские годы Леонида Андреева, вплоть до его отъезда в Петербург для поступления в университет. Сам писатель неоднократно возвращался в родные стены, и их описания сохранились в его произведениях и письмах. Напомним, что писатель-орловец Леонид Андреев (1871-1919) считается одной из самых ярких и противоречивых фигур Серебряного века.

Он был родоначальником русского экспрессионизма. Его творчество отличали резкость контрастов, пристальный интерес к темным сторонам человеческой души и недоверие к разуму. Кстати, Андреев дружил с Максимом Горьким, его произведения высоко ценили Чехов, Блок, Репин и Рерих. Дом в Орле, где жил будущий писатель, является памятником истории и культуры федерального значения.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”