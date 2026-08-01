Средняя зарплата в Орловской области превысила 70 тысяч рублей

Статистики оценили динамику доходов местного населения.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в мае 2026 года достигла 70 264 рублей. По сравнению с апрелем она выросла на 4,6 процента, а по сравнению с маем прошлого года – на 11,3 процента. Реальная зарплата, рассчитанная с учетом инфляции, за год увеличилась на 6 процентов. Такие оперативные данные приводит Орелстат.

Впрочем, статистика в разрезе различных отраслей указывает на то, что в регионе сохраняется значительная дифференциация в оплате труда. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксировано в финансовом и страховом секторе, где они, по итогам отчетного периода, составили 95 986 рублей в месяц. Следом идут сельское и лесное хозяйство – 90 216 рублей, транспортировка и хранение – 88 391 рубль, энергетика – 77 956 рублей, обрабатывающие производства – 76 476 рублей.

Средний заработок в сфере государственного управления составил 71 379 рублей, в сфере информации и связи – 70 668 рублей, в сфере оптовой и розничной торговли – 67 185 рублей. По подсчетам статистиков, ниже среднего по области зарабатывают работники образования (59 052 рубля) и здравоохранения (59 024 рубля). Еще меньше получают строители (57 274 рубля), работники культуры и спорта (51 877 рублей), сотрудники гостиниц и общепита (49 635 рублей). А самые низкие зарплаты, из вошедших в опубликованный рейтинг, зафиксированы в сфере прочих услуг – всего 46 518 рублей.

Также статистики замерили уровень безработицы, который в регионе остается низким. По данным Орелстата за второй квартал 2026 года, численность занятых в экономике Орловской области составила 340,3 тысячи человек, а численность безработных – 5,2 тысячи. Уровень безработицы, по методологии Международной организации труда, держится на отметке 1,5 процента как среди мужчин, так и среди женщин.

Уровень участия в рабочей силе составляет 58,1 процента от всего населения региона старше 15 лет. У мужчин этот показатель выше: 66,4 процента против 51,4 процента у женщин. Уровень занятости в целом по региону оценивается в 57,2 процента. Отметили статистики и тот факт, что в регионе вновь официально появилась проблема с выплатой зарплат. Так, по состоянию на конец июня 2026 года официально зафиксированная просроченная задолженность по заработной плате составила 15,3 миллиона рублей. Кстати, вся эта сумма приходится на сферу строительства.

ИА “Орелград”