Работники ЛПДС «Стальной Конь» отсудили чернобыльские льготы

2.8.2026 | 11:09 Закон и порядок, Новости

Заводской районный суд Орла удовлетворил коллективный иск.

ИА “Орелград”

Работники линейной производственно-диспетчерской станции «Стальной Конь» добились признания за ними права на меры социальной поддержки, предусмотренные для зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Поселок Стальной Конь Орловского муниципального округа в соответствии с распоряжением Правительства РФ отнесен к зоне с льготным статусом. Однако в результате изменения административно-территориальных границ производственная площадка ЛПДС «Стальной Конь» формально оказалась вынесена за пределы населенного пункта. В связи с этим СФР отказал работникам в предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 7 календарных дней и других льгот, предусмотренных статьей 19 Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Десять человек обратились в суд. Они настаивали, что их рабочие места физически находятся на той же территории, которая загрязнена радионуклидами, независимо от формального изменения адреса.

Суд изучил материалы дела, включая данные Федерального государственного бюджетного учреждения «НПО «Тайфун» о замерах радиационного загрязнения. Выяснилось, что еще в 1992–1994 годах на территории насосной станции и нефтехранилища (которые входят в производственный комплекс ЛПДС) проводились отборы почв. Средняя плотность загрязнения цезием-137 составила 1,2 Ки/кв. км, что соответствует критериям зоны с льготным социально-экономическим статусом. Кроме того, суд принял во внимание, что некоторые производственные здания и испытательная лаборатория до сих пор значатся в ЕГРН по старому адресу.

Суд пришел к выводу, что формальное изменение административных границ не должно лишать работников социальных гарантий, поскольку их трудовая деятельность фактически осуществляется на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. Иск удовлетворен. За десятью сотрудниками признано право на все меры социальной поддержки.

Решение суда может быть обжаловано в Орловском областном суде в течение месяца.

ИА “Орелград”


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