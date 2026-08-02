В Орле простили случайного отравителя

Суд прекратил уголовное дело в отношении орловца, по вине которого от отравления угарным газом погибла сожительница.

54-летнего мужчину обвиняли в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).

Как установлено следствием, трагедия произошла осенью 2025 года в частном доме. Мужчина, являясь собственником жилья и ответственным за содержание газового оборудования, самовольно отключил патрубок дымоотведения от газовой колонки, а отверстие дымового канала заткнул тряпкой, чтобы предотвратить промерзание оборудования в холода.

В тот день его сожительница включила водонагреватель в ванной комнате. Из-за отсутствия тяги и притока воздуха продукты сгорания — угарный газ — стали скапливаться в помещении. Женщина скончалась на месте от острого отравления.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью признал вину и раскаялся. На стадии судебного разбирательства потерпевшая — сестра погибшей— заявила ходатайство о прекращении дела в связи с примирением. Она пояснила, что обвиняемый принес извинения, оказал материальную помощь в организации похорон, и все претензии к нему сняты.

Государственный обвинитель возражал против прекращения дела, однако суд, изучив обстоятельства, принял сторону потерпевшей. Было учтено, что мужчина ранее не судим, совершил преступление впервые, загладил вред, характеризуется удовлетворительно, а потерпевшая настаивает на примирении.

Мужчина освобожден от уголовной ответственности, дело прекращено. Мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена. Вещественные доказательства — газовая колонка и инструкция к ней — оставлены в распоряжении обвиняемого.