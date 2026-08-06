Экс-полицейскому придется заплатить  240 тысяч за обучение в ведомственном вузе

Иск УМВД России по Орловской области удовлетворен Северным судом города.

Мужчина проходил обучение в Орловском юридическом институте МВД России имени В.В. Лукьянова. По окончании вуза он был назначен на должность в УМВД и заключил контракт, согласно которому обязался прослужить в органах внутренних дел не менее пяти лет.

Однако, не отработав установленный срок, мужчина уволился по собственному желанию. В соответствии с законом он обязан возместить федеральному бюджету средства, затраченные на его обучение. Ранее судебными решениями с него уже были взысканы части задолженности.

Как следует из материалов дела, в добровольном порядке ответчик заключил с УМВД соглашение о возмещении затрат с рассрочкой, однако обязательства по выплатам не исполнял. Задолженность составила 242 580 рублей 49 копеек.

Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что требования ведомства обоснованы, поскольку увольнение произошло по инициативе сотрудника без уважительных причин до истечения пятилетнего срока службы. Суд постановил взыскать указанную сумму, а также государственную пошлину в доход бюджета города в размере 8 277 рублей.

Решение вынесено в заочной форме в связи с неявкой ответчика в судебное заседание.

ИА “Орелград”