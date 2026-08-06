Орловской области не хватило 3,2 миллиарда рублей

Регион завершил первое полугодие с немалым дефицитом бюджета.

Правительство Орловской области обнародовало отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2026 года. Документ опубликован на официальном портале региона. Согласно ему, доходы составили 27,48 миллиарда рублей, расходы – 30,75 миллиарда рублей. Дефицит бюджета сложился в размере 3,27 миллиарда рублей, который покрывается за счет внутренних источников финансирования.

Налоговые и неналоговые доходы принесли в казну 18,15 миллиарда рублей. Основным источником традиционно является налог на доходы физических лиц, принесший в областную казну 6,79 миллиарда рублей, или 37,4 процента от всех налоговых поступлений. Акцизы на алкогольную продукцию и нефтепродукты дали еще 3,2 миллиарда рублей. Налоги на совокупный доход (УСН, единый сельхозналог и патентная система) пополнили бюджет еще на 2,13 миллиарда рублей, налоги на имущество – на 1,65 миллиарда рублей, государственная пошлина – на 65,4 миллиона рублей.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 9,33 миллиарда. В основном, федеральные субсидии были направлены на: поддержку приоритетных направлений агропромышленного комплекса – 469,4 миллиона рублей, из них 220 миллионов уже освоено; организацию бесплатного горячего питания в школах – 365,3 миллиона (освоено 188,6 миллиона); создание комфортной городской среды – 290,9 миллиона (освоено 230,8 миллиона); реализацию проектов комплексного развития территорий – 266,9 миллиона (освоено 122,5 миллиона); поддержку малого и среднего предпринимательства – 365 миллионов рублей (освоено полностью).

Самые крупные расходы областного бюджета пришлись на социальную сферу. Так, на образование было выделено 8,62 миллиарда рублей, или 28 процентов от всех расходов, на социальную политику – 7,94 миллиарда рублей (25,8 процента), на здравоохранение – 3,57 миллиарда рублей (11,6 процента), на национальную экономику, включая сельское хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, – 5,41 миллиарда рублей (17,6 процента), на жилищно-коммунальное хозяйство – 763,4 миллиона рублей.

Расходы на обслуживание государственного долга не производились, так как бюджетные кредиты направлялись на покрытие дефицита и не требовали процентных платежей. Отчет уже направлен в Орловский областной Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату Орловской области.

ИА “Орелград”