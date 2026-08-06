Орловцам выдадут почти четыре миллиона рублей на молодняк

Орловские сельхозпроизводители могут получить субсидии на племенной скот.

Департамент сельского хозяйства Орловской области объявил отбор на предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства и приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных. Заявки принимаются в электронном виде через систему «Электронный бюджет». Общий объем субсидий, которые распределят между победителями, составляет почти 4 миллиона рублей.

Средства направят на поддержку селекционных мероприятий в отношении племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, а также на содержание племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе такой оценки. Претендовать на господдержку могут сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельхозкооперативов, которые включены в перечень племенных хозяйств, утверждаемый правительством Орловской области по согласованию с Минсельхозом РФ.

Обязательные условия для участников отбора таковы: отсутствие задолженности по налогам и сборам свыше 30 тысяч рублей на едином налоговом счете, отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет иных субсидий, а также подтверждение того, что компания не является офшорной, не связана с экстремистской деятельностью и не находится под иностранным влиянием.

Участник отбора также должен подтвердить, что в 2025 году нее было случаев привлечения его к ответственности за нарушение запрета на выжигание сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения. Заявитель также обязан внести в государственный реестр земель сельскохозяйственного назначения сведения о земельных участках, на которых расположены его животноводческие комплексы или фермы. Проверка соответствия участков требованиям будет проводиться автоматически в Единой федеральной информационной системе о землях сельхозназначения (ЕФГИС ЗСН).

Для участия в отборе необходимо подать заявление и пакет документов, включая расчет размера субсидии, отчет о движении животных, справку о размере затрат, документы о регистрации предприятия в государственном племенном регистре, реестры документов, подтверждающих затраты на содержание племенного поголовья и на селекционные мероприятия. С 1 января 2027 года дополнительно потребуется выписка из Федеральной государственной информационно-аналитической системы племенных ресурсов.

Заявки будут ранжироваться по очередности поступления. Победителями признают участников, которые войдут в рейтинг в пределах выделенного бюджета. При несоответствии запрашиваемой суммы порядку расчета субсидии департамент скорректирует ее в сторону уменьшения, но субсидия в любом случае не окажется выше заявленного размера.

ИА “Орелград”