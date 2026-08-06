В Орле фестиваль «Русское лето» посетили 9800 человек

6.8.2026 | 10:45 Важное, Новости, Общество

Такую цифру назвали в администрациях области и города.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Выступления артистов проходили на площади Ленина на протяжении шести часов. В частности, перед орловцами выступили Анита Цой, Ольга Кормухина и Алексей Белов, а также Мари Мар. Были организованы и другие развлечения.

Также к жителям и гостям города с приветственным словом обратился губернатор Андрей Клычков.

Фестиваль состоялся в Орле в третий раз. «Русское лето. #ZaРоссию» объединило 12 городов страны. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области
Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

ИА «Орелград»


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