Депутаты взбунтовались против строительства на Пищевом переулке

На обсуждение вопроса прибыл архитектор орловской области Ваагн Вермишян.

Напомним, что в настоящее время застройщик пытается убрать санитарные зоны от двух участков на переулке Пищевом в районе Новой Ботаники и просит об этом депутатов. Комитет согласовал изменения, но на сессии народные избранники уперлись в то, что совсем недавно эти участки переводили под строительство торгового центра. Сложилось впечатление, что застройщик хитрит и пытается маленькими шагами идти к своей цели.

Депутаты Тимур Нерушев и Александр Головин выступили с обращением к коллегам. В нем они выразили опасение, что сейчас люди, которые едут домой на «Новую Ботанику», простаивают в пробках часами. И строительство домов усугубит и без того тяжелое положение. Нерушев, который избрался в горсовет в том числе и по округу, на территории которого стоит новый микрорайон, вообще предложил нагрузить застройщика софинансированием строительства развязки.

Однако всем собравшимся пояснили, что вопрос, поставленный на голосование, касается лишь изменения санитарно-защитных зон, и вопрос строительства вообще пока не рассматривается. Главный архитектор области Ваагн Вермишян сообщил, что существует проект строительства новой хорды, соединяющей Кромское шоссе и Карачевское шоссе, и в случае реализации он позволит решить транспортный вопрос Ботаники.

В итоге 28 депутатов проголосовали за изменение санитарно-защитных зон, и бунт не состоялся.