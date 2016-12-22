На трассе Орел-Тамбов разбился экипаж ДПС

ВАЗ-2115, попавший под грузовик, как оказалось, принадлежит полиции.

Как стало известно «ОрелГраду», в аварии на 59-м километре трассы «Орел-Тамбов» пострадали двое полицейских. На фотографиях с места происшествия видна искореженная «пятнадцатая» с маркировкой УМВД и висящие на обломках жилеты сотрудников ДПС. В полицию эту информацию пока никак не прокомментировали, пообещав дать ответ позже. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, «пятнадцатая» столкнулась с грузовиком МАЗ сегодня, 22 декабря, около 15 часов. Водитель и пассажир легковушки госпитализированы в Покровскую ЦРБ.