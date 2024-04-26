Облсовет проводит соцопрос по поводу наливаек

Поучаствовать может любой житель Орловской области.
Опрос проводится в официальной группе орловского парламента «ВКонтакте».
Орловцам предлагается выбрать время, когда в заведениях общепита, расположенных в жилых домах (или рядом с ними), будет ограничена продажа алкоголя. Пока что в опросе поучаствовали около 500 человек.
47,45% из них поддержали наиболее радикальный вариант (с 21:00 до 10:00). 31,76% предлагают ввести запрет с 23 часов, ещё 14,9% – с 22 часов. Около 7% участников считают, что такие ограничения вообще не нужны.
Напомним, ранее облсовет принял поправки в соответствующий закон в первой редакции, продлив время торговли алкоголем в магазинах.
ИА «Орелград»