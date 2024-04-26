Облсовет проводит соцопрос по поводу наливаек

26.4.2024 | 14:09 Важное, Закон и порядок, Новости, Общество

Поучаствовать может любой житель Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Опрос проводится в официальной группе орловского парламента «ВКонтакте».

Орловцам предлагается выбрать время, когда в заведениях общепита, расположенных в жилых домах (или рядом с ними), будет ограничена продажа алкоголя. Пока что в опросе поучаствовали около 500 человек.

47,45% из них поддержали наиболее радикальный вариант (с 21:00 до 10:00). 31,76% предлагают ввести запрет с 23 часов, ещё 14,9% – с 22 часов. Около 7% участников считают, что такие ограничения вообще не нужны.

Напомним, ранее облсовет принял поправки в соответствующий закон в первой редакции, продлив время торговли алкоголем в магазинах.

ИА «Орелград»


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