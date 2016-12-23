Мошенницы похитили у орловского пенсионера 45 тысяч рублей

Полицейские ищут двух женщин, обокравших пожилого мужчину.

В Орле зарегистрирован очередной случай социального мошенничества, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. На этот раз жертвой преступников стал 88-летний житель Заводского района. К нему пришли две женщины, представились сотрудницами газовой службы и заявили, что им необходимо проверить исправность оборудования. Пока одна отвлекала внимание пенсионера на кухне, вторая нашла в шкафу его сбережения и похитила 45 тысяч рублей.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Как рассказал пенсионер, он слышал передаваемое сообщение по радио о подобных преступлениях, совершаемых в отношении пожилых орловцев, но пришедшие к нему женщины были очень убедительны, — добавили в полиции.

Стражи порядка в очередной раз просят быть пенсионеров, а главное — их родственников быть бдительнее, перепроверять всю информацию и сообщать о попытках мошенничества в полицию.