Научприбор заподозрили в «размывании» госдоли в уставном капитале

На заседании промышленников директор завода Юрий Лебедев сообщил, что проведена эмиссия.

В эти минуты в областной администрации проходит заседание Координационного совета по промышленности Орловской области. Директор завода «Научприбор» Юрий Лебедев выступил с неутешительным докладом. В нем он рассказал, что закупки снижаются, конкуренты не дремлют, 37 рабочих скоро попадут под сокращение.

Однако чиновники не повелись на трагичный тон директора и не пожалели его. В частности, Вадим Потомский даже удивился «похоронному» тону руководителя.

В ходе обсуждения выяснилось, что недавно на предприятии было проведена эмиссия, и количество акций увеличилось. Единственному государственному держателю акций — Орловскому государственному университету имени Тургенева — не было предложено право приобретения ценных бумаг. Об этом доложила ректор Ольга Пилипенко.

— Понимаете, что происходит, — сказала она, обратившись к губернатору. — Происходит размытие государственной доли.

Губернатор выразил опасение, что «Научприбор» может стать вторым «Дормашем», и попросил провести проверку с привлечением прокуратуры.