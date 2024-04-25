Орловских чиновников призвали более адресно помогать бойцам СВО

25.4.2024 | 11:50 Важное, Новости, СВО

На эту тему высказался губернатор.

Фото: vk.com/lezhnevs31

Андрей Клычков поднял вопрос на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований.

«Не стараться просто собрать и отвезти машину. Вопрос не в количестве грузов. Вопрос в том, чтобы мы обеспечивали те потребности, которые есть у наших бойцов», – отметил он.

«Я прошу тесно взаимодействовать с подразделениями. Лучше мы потратим немного времени на сбор качественного груза, нежели отчитаемся, что просто отвезли минимальный набор продуктов. Такие случаи у нас редко бывают, но лучше, чтобы их вообще не было», – подытожил губернатор.

Также Клычков рассказал, что сегодня в зону СВО из Орловской области отправилась очередная делегация с гуманитарной помощью.

ИА «Орелград»


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