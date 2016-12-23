Орловские травмпункты переполнены из-за гололеда

Врачи едва успевают оказывать всем нуждающимся помощь.

За 21 и 22 декабря, когда в Орле ухудшилась погода и почти везде по городу образовался гололед на тротуарах, в травмпункт больницы имени Семашко обратились 112 человек, сообщил «ОрелГраду» заведующий травмпунктом Николай Думчев. Из этих 112 человек 25 получили переломы. В травмпункте больницы имени Боткина статистика чуть лучше, но все равно впечатляет.

— За 22 декабря в травмпункт обратились 44 человека. Из них около 20 — с травмами, связанными со скольжением, — рассказал нашему изданию заведующий травмпунктом больницы имени Боткина Лев Едидович.

Напомним, за первые 19 дней декабря на улицах города покалечились 68 пешеходов. Таким образом, начало последней декады месяца уже превзошло предыдущие 20 дней. В свете этих цифр немного по-другому видятся постоянные отчеты глав районных администраций и коммунальщиков о том, что работа по очистке тротуаров «ведется в обычном режиме», и рабочие «все успевают».