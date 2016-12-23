Прокуратура добилась осуждения жителя Ливен, избившего ребенка

Апелляционное представление принесло результаты.

Житель Ливенского района осужден за избиение 9-летнего ребенка своей сожительницы, несмотря на первоначальный оправдательный приговор, сообщили в областной прокуратуре. Приговор менялся несколько раз — изначально мужчина был признан виновным, ему присудили 4 месяца исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Но затем осужденный воспользовался изменением законодательства и заявил, что побои не повлекли легкий вред здоровью, а мальчик не является близким ему лицом.

Суд решил освободить ливенца от ответственности, но не учел, что мужчина долгое время жил с матерью ребенка и «вел с ней общее хозяйство». Поэтому ее ребенок не может считаться не близким ему лицом. Облсуд отменил освободительный приговор.