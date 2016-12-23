В Орле при пожаре погиб очередной курильщик

22 декабря сотрудники МЧС тушили возгорание в областном центре.

Пожар в жилом доме на двух хозяев на улице Медведева начался в 17 часов. Приехавшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит комната в одной из квартир. Внутри нее было найдено тело 55-летнего хозяина мужчины. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неосторожность при курении: как это обычно бывает, уголек от сигареты попал на постельное белье, и разгорелся большой огонь. Однако эта версия еще должна пройти оценку экспертов, чтобы быть утвержденной.

— В результате пожара выгорела комната на площади 10 квадратных метров. Вторая часть дома не пострадала, — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области.

Напомним, буквально три дня назад в Орле на Комсомольской пожарные нашли погибшим 50-летнего хозяина квартиры. Как и здесь, в том случае предварительной причиной было названо неосторожное курение.