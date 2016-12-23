В Орловской области при пожаре погиб трехлетний ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти малыша.

Сегодня, 23 декабря, примерно в 13:00 в деревне Гостомль Кромского района при пожаре в частном деревянном доме погиб трехлетний ребенок. Тело ребенка было обнаружено под кроватью. Как установили следователи, в момент возгорания ребенок был закрыт дома один: мать отлучилась к соседям, а отец был в командировке. СКР возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем или шалость ребенка.

По данным МЧС, в доме площадью 90 квадратных метров полностью сгорела и обрушилась кровля, выгорела комната, где находился мальчик. Пожар был потушен за полтора часа.