Амчанин попал в тюрьму за то, что уехал из Орловской области

Мужчина проведет 6 месяцев в колонии за то, что нарушил правила административного надзора.

Мценский районный суд признал виновным в уклонении от административного надзора ранее судимого Владимира Курдюмова, сообщили в прокуратуре Орловской области В 2007 году мужчина был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и отсидел 9 лет. Когда он вернулся, правоохранители установили ему ограничения, запретив выезжать за пределы Орловской области.

Курдюмов тут же их нарушил, о чем узнали силовики. «Путешественника» вновь отправили в колонию строгого режима — на этот раз на полгода.