Зарплата орловцев за год выросла на 14 процентов

Однако большую часть номинального повышения съела инфляция.

Орелстат представил оперативные данные о заработной плате работников Орловской области в мае 2025 года. Сообщается, что среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников организаций региона за отчетный период времени составила 63 075 рублей. По сравнению с апрелем 2025 года она увеличилась на 1,6 процента, а по сравнению с маем предыдущего года – на 14,3 процента. Однако большую часть этого повышения традиционно съела инфляция.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2025 года выросла по сравнению с маем 2024 года на 3,2 процента, отмечают статистики. «По данным, полученным от организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в Орловской области по состоянию на конец июня 2025 года отсутствует просроченная задолженность по заработной плате работникам», – добавили в Орелстате.

Между тем, на ведомственной коллегии прокуратуры Орловской области было отмечено: «проделанная работа по обеспечению законности в трудовой сфере способствовала восстановлению прав более 700 работников, перед которыми погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 14,6 миллиона рублей». Причем речь идет об итогах деятельности надзорного ведомства по итогам первого полугодия текущего года.

Что касается размеров заработка, то лидирующую строчку никому не отдали работники финансовой и страховой сферы. По итогам мая их средняя заработная плата составила 86 517 рублей. Однако стоит отметить, что на второе место с неплохим рывком поднялись работники сферы транспортировки и хранения с зарплатой 83 840 рублей. Третье место на этот раз заняли работники сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 78 954 рубля.

За ними следуют: обрабатывающие производства – 68 274 рубля, деятельность в области информации и связи – 67 717 рублей, строительство – 64 289 рублей, обеспечение электроэнергией, газом и паром – 62 230 рублей, государственное управление – 61 204 рубля, оптовая и розничная торговля – 59 743 рубля, образование – 52 281 рубль, здравоохранение и сфера оказания социальных услуг – 51 953 рубля, сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 51 566 рублей.

ИА “Орелград”