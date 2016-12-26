Стало известно, как изменятся тарифы ЖКХ в Орловской области с 1 июля 2017 года

По всем показателям произойдет рост.

Согласно данным начальника управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елены Жуковой, с 1 июля 2017 года в регионе рост тарифов на услуги ЖКХ будет варьироваться от 2,5% до 3,7%. Исключение составит газ — он станет дороже на 3,9%. Чиновники гордо заявляют, что Орловская область «вошла в число регионов ЦФО с самыми низкими тарифами на коммунальные услуги».

1 киловатт электроэнергии обойдется орловцам в 3,62 рублей в рамках соцнормы. Льготный тариф для сельского населения и для тех, кто проживает в домах со стационарными электроплитами, составит 2 рубля 53 копейки.

— Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно по муниципалитетам для каждой ресурсоснабжающей организации, — сообщила Жукова.