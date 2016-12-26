Стало известно, как изменятся тарифы ЖКХ в Орловской области с 1 июля 2017 года

По всем показателям произойдет рост.
Согласно данным начальника управления по тарифам и ценовой политике Орловской области Елены Жуковой, с 1 июля 2017 года в регионе рост тарифов на услуги ЖКХ будет варьироваться от 2,5% до 3,7%. Исключение составит газ — он станет дороже на 3,9%. Чиновники гордо заявляют, что Орловская область «вошла в число регионов ЦФО с самыми низкими тарифами на коммунальные услуги».
1 киловатт электроэнергии обойдется орловцам в 3,62 рублей в рамках соцнормы. Льготный тариф для сельского населения и для тех, кто проживает в домах со стационарными электроплитами, составит 2 рубля 53 копейки.
— Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение устанавливаются дифференцированно по муниципалитетам для каждой ресурсоснабжающей организации, — сообщила Жукова.
как достали эти чиновники!!! Когда они перестанут на нас наживаться? достали честное слово!!! работы нет, зарплаты нет!!! А цены на тарифы повышаем!!!
А автор статьи не знает, что тарифы ЖКХ и тарифы на ресурсы (вода, газ, электроэнергия) не одно и то же и регулируются по разному?