В новогоднюю ночь орловские маршрутки будут ходить до четырех утра

При этом на линии выйдут только частники.

Как сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, в новогоднюю ночь по дорогам города будет ходить транспорт. При этом отмечено, что на маршруты выйдут только частники — муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи останутся в депо.

Вместе с тем городская администрация объявила об ограничении парковки и движения 31 декабря и 1 января в связи с проведением праздничных мероприятий.

— С 23 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет закрыто движение автотранспорта по ул. Салтыкова-Щедрина на участке от ул. Полесская до ул. Пионерская, по ул. Пролетарская гора, по ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл.Ленина до ул. Пионерской, по пл. Ленина от ул.Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора.

Также с 18 часов 31 декабря до 4 часов 1 января будет запрещена стоянка транспортных средств на ул. Пролетарская гора, на ул. Горького на участке от ул. Брестской до пл. Ленина и от пл. Ленина до ул. Пионерской, на пл. Ленина на участке от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора и от ул. Ленина до пл. Ленина, — сообщили в пресс-службе администрации.