Клычков изменил указ о выплатах 250 тысяч контрактникам

Из текста документа исчезли слова о заключённых.

Как уже рассказывал «Орелград», 18 апреля 2024 года вступил в силу указ губернатора Андрея Клычкова о дополнительной мере социальной поддержки граждан Российской Федерации, заключивших контракт для прохождения военной службы для участия в СВО. В его рамках из областного бюджета контрактникам будут выплачивать единовременно по 250 тысяч рублей. Прошла всего неделя, и губернатор внес в собственный указ важную поправку.

Дело в том, что действие документа до последнего времени не распространялось на граждан, предусмотренных подпунктом «а» пункта 5.1 статьи 34 Федерального закона года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключивших контракт в период отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительном учреждении. Однако 25 апреля губернатор издал новый указ и постановил убрать из предыдущей версии слова о заключенных. Таким образом, теперь действие документа распространяется, видимо, на всех контрактников, так как исключений в нем не осталось.

Новый указ уже вступил в силу и распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу предыдущего указа от 18 апреля 2024 года. Тем временем департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области утвердил «Форму реестра на выплату единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим контракт для прохождения военной службы». Контроль за исполнением этого приказа возложен на начальника областного управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки.

Напомним, выплаты будут предоставляться в беззаявительном порядке. Областной центр социальной защиты населения обязан еженедельно запрашивать в областном военкомате информацию о контрактниках, направленных для участия в специальной военной операции. Затем, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации такой информации, Центр обязан издать приказ о предоставлении меры социальной поддержки.

ИА «Орелград»