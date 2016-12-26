В Орловской области приостановили продажу непищевой спиртосодержащей продукции

Вместе с нашим регионом торговля запрещена по всей стране.

В России на 30 суток приостановили продажу спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этанола выше 25%, сообщили в орловском управлении Роспотребнадзора со ссылкой на постановление главного санитарного врача России. Под исключение попадает только парфюмерия и «незамерзайка» для автомобилей. Постановление вступило в силу сегодня.

К непищевой спиртосодержащей продукции относятся различные дезинфицирующие средства, антисептические лекарственные и ветеринарные средства, парфюмерно-косметическая продукция, товары бытовой химии и другие виды непищевых продуктов в виде растворов, эмульсий, суспензий, имеющие в составе этанол.

Ограничительные меры связаны с недавней трагедией в Иркутске, где от отравления настойкой боярышника с содержанием метанола погибли уже более 75 человек.