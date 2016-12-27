«Наши ли это люди?» -Достовалов про «пьяных коммунальщиков»

На совещании в мэрии сити-менеджер Андрей Усиков не стал третировать начальника «Спецавтобазы» за странное поведение своих подчиненных.

В мэрии отреагировали на видео со странным поведением людей в спецодежде у машины «Спецавтобазы» на Карачевской.

— Владимир Геннадьевич, вы хороший руководитель, — обратился Усиков к Достовалову, — не надо сейчас резких движений, но вы объясните людям: Новый год ещё не наступил!

— Мы выясняем — наши ли это люди, — ответил коммунальщик. — Машина наша, по людям непонятно.

В зале раздался смех.

Усиков попросил Достовалова доразобраться в ситуации.