«Не рассчитали свои силы» — подрядчик о капремонте Ленина, 6

27.12.2016 Новости

Реставрация крыши до сих пор не завершена.

Уже традицией на совещании в мэрии Орла стало обозначение  новых сроков завершения капремонта кровли дома №6 на улице Ленина. В очередной раз Николай Галка заявил, что ремонт не закончен: не установлены сливные трубы, не закрыты сливные окна, не положен настил на крышу. В ответ представитель «Москомреставрации» свалил все на погоду и рассказал, что компания «не рассчитала свои силы».

Очередное обещание — завершить «без мелочей» сегодня к вечеру. Галка в это не поверил. Но Андрей Усиков в очередной раз дал подрядчику шанс и попросил отчитаться о завершении работ сегодня вечером. Услышит ли он этот доклад — неизвестно.


1 комментарий «Не рассчитали свои силы» — подрядчик о капремонте Ленина, 6

  1. Нет Чуваки не сил у вас не хватило, дело в другом ! Нанимаете узбеков за копейки ,себе бабло кладёте в карман лихое ! Надо нормальных спецов нанимать и за достойные деньги !!! Всё не нажрётись ни как !

    Ответить

Ответить

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*


Орелград. 2016 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования