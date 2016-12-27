«Не рассчитали свои силы» — подрядчик о капремонте Ленина, 6

Реставрация крыши до сих пор не завершена.

Уже традицией на совещании в мэрии Орла стало обозначение новых сроков завершения капремонта кровли дома №6 на улице Ленина. В очередной раз Николай Галка заявил, что ремонт не закончен: не установлены сливные трубы, не закрыты сливные окна, не положен настил на крышу. В ответ представитель «Москомреставрации» свалил все на погоду и рассказал, что компания «не рассчитала свои силы».

Очередное обещание — завершить «без мелочей» сегодня к вечеру. Галка в это не поверил. Но Андрей Усиков в очередной раз дал подрядчику шанс и попросил отчитаться о завершении работ сегодня вечером. Услышит ли он этот доклад — неизвестно.