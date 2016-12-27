Потомский — в середине «Национального рейтинга губернаторов» по итогам 2016 года

Губернатор Орловской области занял 53-е место из 85 по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», сообщает портал «Политика.ру». Со своим результатом Вадим Потомский попал во вторую группу рейтинга — с 26-е по 60-е места. На один пункт ниже него находится курский «сосед» Александр Михайлов, выше — Антон Алиханов, который руководит Калининградской областью всего полтора месяца. Лидеры рейтинга — мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюменской области Владимир Якушев, президент Татарстана Рустам Минниханов.