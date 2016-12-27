ŠKODA Octavia Scout: для искателей настоящих приключений и активного семейного отдыха

‎Энергичный облик внедорожника и фирменный дизайн ŠKODA

Необычайная приспособленность для езды по плохим дорогам, великолепная тяговитость и отличная способность преодолевать подъемы

Ультрасовременная система полного привода на основе многодисковой муфты с электронным управлением пятого поколения

Эффективный, экономичный и экологичный двигатель

Большой объем свободного пространства, решения «Simply Clever», высокий уровень безопасности

ŠKODA Octavia Scout — оригинальный универсал с ярким внедорожным дизайном. Автомобиль обладает замечательными ходовыми качествами, в том числе и в условиях бездорожья, а также эффективной и современной системой полного привода. ŠKODA Octavia Scout предлагает большой объем внутреннего пространства, функциональность, высочайшую надежность, самые современные системы комфорта и безопасности, а также отличное соотношение цены и качества.

Яркая «личность» с индивидуальным характером

ŠKODA Octavia Scout — автомобиль с индивидуальным стилем, уверенный в себе и неповторимый. «Octavia Scout имеет свой характер: яркий внешний вид и внедорожные качества сочетаются здесь оптимальным образом», — утверждает Главный Дизайнер марки Йозеф Кабан.

Передняя часть выделяется благодаря яркому, типичному для Scout бамперу с черными пластиковыми накладками. Противотуманные фары имеют острые формы с дизайном линейки Scout. Они встроены слева и справа в нижнюю часть бампера. На решетке радиатора располагается эмблема Scout.

Черная пластиковая накладка обрамляет дверные пороги и арки и тянется по всей длине автомобиля. Имеются также дополнительные защитные панели из черного пластика. Корпуса наружных зеркал заднего вида имеют отделку «алюминий», кроме того, по желанию доступны рейлинги на крышу также с отделкой под алюминий.

Дорожный просвет ŠKODA Octavia Scout составляет 171 мм. Автомобиль оснащен пакетом для плохих дорог с дополнительной защитой днища. В стандартную комплектацию входят 17-дюймовые алюминиевые диски 225/50 R17.

Задняя часть ŠKODA Octavia Scout выглядит опрятно и лаконично. Слева и справа в бампер встроены два светоотражающих элемента (катафоты). В нижней части бампера с черной облицовочной панелью располагается серебристая защитная накладка.

Интерьер был специально разработан для версии Scout: оригинальные накладки на передние пороги с эмблемой Scout и декоративные накладки на двери в дизайне Scout, 3-спицевый руль с кожаной обивкой и эмблемой Scout. На рычаге переключения передач также размещен логотип Scout. Панель приборов выполнена в классическом черном или черном и коричневом цветах.

Как и Octavia Combi, Octavia Scout предоставляет такой же невероятный объем свободного пространства. Пассажирский салон является самым просторным в своем классе: расстояние от колен задних пассажиров до переднего сиденья — 73 мм, расстояние от головы до обшивки потолка впереди и сзади — 983 и 995 мм. Багажное отделение предоставляет 588 л свободного пространства, при сложенном заднем сиденье — целых 1718 л. А если сложить переднее сиденье, можно перевозить предметы длиной до 2,92 м.

Нельзя не упомянуть также о практичных решениях Simply Clever. К ним относятся, например, складные элементы для крепления багажа Cargo, скребок для льда на внутренней стороне крышки лючка бензобака, а также множество отделений для хранения вещей. В качестве аксессуаров предлагаются двустороннее покрытие пола багажного отделения и контейнер для мусора.

Для ŠKODA Octavia Scout предлагается 13 цветов окраски кузова.

Великолепные ходовые качества благодаря самой современной технологии полного привода на основе многодисковой муфты с электронным управлением пятого поколения

Octavia Scout доступна с современной системой полного привода. Наилучшие ходовые качества и оптимальную тяговитость как на асфальте, так и за его пределами обеспечивает современная технология полного привода на базе многодисковой муфты с электронным управлением пятого поколения. Основные преимущества: оптимальная динамика, высочайшая активная безопасность и малый расход топлива.

ŠKODA Octavia Scout — настоящий «силач». Автомобиль способен буксировать прицеп весом до 1600 кг. Scout демонстрирует также великолепную способность преодолевать подъемы. Благодаря увеличенному углу свеса (16.7 градусов впереди и 13.8 градусов сзади), чешский Scout способен преодолевать бездорожье с довольно крутым и сложным рельефом.

Уверенное начало движения на невысокой скорости гарантирует входящая в стандартную комплектацию Octavia Scout электронная система блокировки дифференциала (XDS). Электронную систему стабилизации курсовой устойчивости (ESC) можно настроить в соответствии с текущими условиями вождения.

Двигатель

ŠKODA Octavia Scout оснащается современным бензиновым двигателем 1.8 TSI/180 л. с. с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Силовой агрегат сочетается с системой Интеллектуального полного привода с многодисковой муфтой с электронным управлением пятого поколения, системой Старт-стоп, входящей в стандартное оснащение.

Современные системы обеспечения безопасности и комфорта

ŠKODA Octavia Combi Scout обеспечивает высочайший уровень безопасности. Автомобиль имеет превосходные показатели в области обеспечения безопасности водителя, пассажиров (в том числе детей), пешеходов.

До девяти подушек безопасности и 3-точечные ремни безопасности надежно защитят пассажиров в случае дорожно-транспортного происшествия.

Среди систем активной безопасности в Scout – система поддержания курсовой устойчивости ESC, антипробуксовочная система ASR, ассистент подъема в гору, система предотвращения повторных столкновений с автоматическим срабатыванием тормозов в случае аварии и система Driver Alert (опция), следящая за действиями водителя и распознающая его усталость.

Кроме того, в виде опций предлагается множество электронных систем обеспечения комфорта: система автоматической парковки (Automatic Parking Assistant), автоматическая система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY (Keyless Entry Start and Exit System), система помощи при парковке с камерой заднего вида Parking Assistant, и другие.

Оцените превосходное качество ŠKODA Octavia в дилерском центре «Возрождение Север» по адресу Московское шоссе, дом 175. Позвоните по номеру 495-465, насладитесь тест-драйвом и присоединяйтесь к семье ŠKODA!