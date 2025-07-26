«Дорожную службу» наказали за «пропавшие» дорожные знаки

Предприятие получило довольно крупный административный штраф.

Как сообщает пресс-служба Орловского районного суда, в апелляционном порядке рассмотрена жалоба АО «Дорожная служба» на постановление мирового судьи судебного участка №2. Ранее мировой суд признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, и наказал ее административным штрафом в размере 200 000 рублей.

«Основанием для привлечения к административной ответственности общества явилось невыполнение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, выразившееся в отсутствии дорожных знаков, дорожной разметки на автомобильной дороге «Нарышкино – Большое Сотниково – Болотовские Дворы», – уточнили в пресс-службе Орловского районного суда.

Как следует из материалов дела, при проведении обследования указанной дороги был зафиксирован факт отсутствия дорожные знаков «Опасный поворот», «Пересечение со второстепенной дорогой» и «Крутой подъем», а также отсутствия горизонтальной дорожной разметки «Краевая». В акте было зафиксировано, что разметка «на проезжей части отсутствует, истерта либо изношена, что угрожает безопасности участников дорожного движения».

Суд установил, что ранее казенное учреждение Орловской области заключило с АО «Дорожная служба», которое в недавнем прошлом было государственным унитарным предприятием, контракт на выполнение работ для государственных нужд. По условиям этого контракта «Дорожная служба» была обязана выполнять работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Орловской области, в том числе и указанной выше дороги.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья пришел к выводу о том, что именно «Дорожная служба» допустила несоблюдение требований законодательства в области безопасности дорожного движения. К аналогичному выводу пришел затем и районный суд, оставивший постановление мирового судьи без изменения.

ИА “Орелград”