В Орле снова создана петиция против памятника Сталину

Автором стала активистка Анна Дулевская.

Орловцы не хотят допустить установки бюста Иосифа Сталина в Орле. Как и полтора года назад, организован онлайн-сбор подписей против инициативы орловских коммунистов. Петиция, которую обещают направить мэру Василию Новикову и сити-менеджеру Андрею Усикову, опубликована на сайте change.org.

— В Орловской области, согласно данным 5-томной Книги памяти жертв политических репрессий на Орловщине “Реквием”, в годы сталинских репрессий пострадало более 20 тысяч наших земляков. Особый размах репрессии приобрели в 30-40-е годы, местом массовых расстрелов стал Медведевский лес, где покоятся останки 157 политзаключенных, содержавшихся в Орловской тюрьме и поспешно расстрелянных 11 сентября 1941 года. Памятник Сталину в Орле – это оскорбление памяти жертв политических репрессий и плевок в душу их потомкам, — пишет автор.

На момент публикации с активисткой согласились более 400 человек.

Напомним, на днях стало известно о том, что орловское отделение организации «Дети войны» совместно с областным КПРФ вернулось к теме установки бюсту Иосифа Сталина в Орле. Предложение уже было направлено властям. Желаемое место сохраняется — сквер на улице Московской напротив детской библиотеки имени Пришвина. Бюст готов и сейчас стоит в обкоме партии.