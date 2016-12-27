В Орловской области подвели итоги первого госэкзамена

Стало известно, сколько выпускников справилось с сочинением.

Как напомнили в Региональном центре оценки качества образования (ОРЦОКО), успешное написание сочинения является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. Это испытание орловские школьники прошли 7 декабря. Сочинение написали 2 854 человека, изложение — 85 человек.

— В числе участников 2 846 человек – это выпускники текущего года, — сообщили в ОРЦОКО. – «Зачет» за сочинение получили 98,8 процента выпускников.

Сочинение можно прилагать к документам для поступления в вузы. Если работа написана хорошо, это будет плюсом к проходным баллам при зачислении. Те, кто получил «незачет» или не пришел на испытание, смогут повторно написать сочинение 1 февраля или 3 мая 2017 года.