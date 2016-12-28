Эксперты подсчитали «индекс оливье» для Орловской области

Оказалось, что самый популярный новогодний салат орловцам обойдется не дешевле всех, но и не дороже всех по стране.

Портал agro2b.ru подсчитал, во сколько жителям регионов России обойдется салат «Оливье» — традиционно самый новогодний. Был взят следующий рецепт: колбаса вареная – 300 г; яйца куриные – 5 шт.; картофель – 200 г; морковь – 100 г; лук – 100 г; огурец свежий – 100 г; яблоко – 100 г; майонез – 150 г; зеленый консервированный горошек – 1 банка.

Все эти ингредиенты, по мнению портала, в Орловской области можно купить за общую сумму 226,80 рублей. Самым дорогим компонентом, как и везде, у нас стала вареная колбаса — за 300 граммов придется заплатить примерно 96 рублей. По сравнению с 2015 годом цена салата «Оливье» в Орловской области выросла на 5%.

Дороже всего новогодний салат обойдется жителям Чукотки — 526,76 рублей; дешевле всего — населению Мордовии (почти 183 рубля).